Почти 24 млн руб выделили на жилье для пострадавших при взрыве дома в Чистоозерном

На эти деньги будет куплено новое жилье взамен признанного непригодным. До конца года в новое жилье въедут собственники 16 квартир.
Напомним, 12 мая в жилом доме произошел взрыв газа, который унес жизни двух человек, в том числе девятилетней девочки. Здание приняли решение снести, так как восстановить его не получится. На место происшествия сразу прибыл губернатор региона Василий Голубев, он встретился с пострадавшими и рассказал о текущей на тот момент ситуации.
Губернатор Ростовской области поручил выделить более 4,2 миллиона рублей на работы по ликвидации последствий взрыва. Семьи погибших получили по одному рублей, а также пособие на погребение. Пострадавшим перечислили по 400 тысяч рублей, еще более миллиона рублей выделили на компенсацию потери имущества.
В виде единовременной помощи жильцы получили по 10 тысяч рублей. Добавим, что в Каменском районе из-за происшествия был объявлен траур с 13 по 14 мая.