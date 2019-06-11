Почти 24 млн руб выделили на жилье для пострадавших при взрыве дома в Чистоозерном

Напомним, 12 мая в жилом доме произошел взрыв газа, который унес жизни двух человек, в том числе девятилетней девочки. Здание приняли решение снести, так как восстановить его не получится. На место происшествия сразу прибыл губернатор региона Василий Голубев, он встретился с пострадавшими и рассказал о текущей на тот момент ситуации.