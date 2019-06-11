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Почти 24 млн руб выделили на жилье для пострадавших при взрыве дома в Чистоозерном

11 июня 2019, 14:17
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев поручил выделить 24 миллиона рублей, которые пойдут на покупку жилья пострадавшим из-за взрыва дома в поселке Чистоозерный, сообщили в правительстве региона.

На эти деньги будет куплено новое жилье взамен признанного непригодным. До конца года в новое жилье въедут собственники 16 квартир.

Напомним, 12 мая в жилом доме произошел взрыв газа, который унес жизни двух человек, в том числе девятилетней девочки. Здание приняли решение снести, так как восстановить его не получится. На место происшествия сразу прибыл губернатор региона Василий Голубев, он встретился с пострадавшими и рассказал о текущей на тот момент ситуации.

Губернатор Ростовской области поручил выделить более 4,2 миллиона рублей на работы по ликвидации последствий взрыва. Семьи погибших получили по одному рублей, а также пособие на погребение. Пострадавшим перечислили по 400 тысяч рублей, еще более миллиона рублей выделили на компенсацию потери имущества.

В виде единовременной помощи жильцы получили по 10 тысяч рублей. Добавим, что в Каменском районе из-за происшествия был объявлен траур с 13 по 14 мая.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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