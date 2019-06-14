Фрагменты орудий охоты неандертальцев нашли поисковики в Ростовской области

Поисковики работали на Миус-фронте и искали останки без вести пропавших, но неожиданно для себя обнаружили совершенно другую находку.
«Найти кремневые орудия войны и охоты неандертальцев… к этому мы не были готовы! Неолитическая стоянка первобытных охотников спустя тысячелетия стала ареной жестоких боев самой страшной войны человечества», — сообщается в группе поисковиков.
Из-за обнаружения древностей работы по поиску погибших в годы ВОВ прекратили, теперь на месте обнаружения оружия неандертальцев будут работать археологи.
Напомним, при ремонте улицы Станиславского в Ростове нашли грунтовый некрополь Темерницкого городища. Из-за находки ремонт улицы отложили до окончания археологических исследований.