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Фрагменты орудий охоты неандертальцев нашли поисковики в Ростовской области

14 июня 2019, 07:31
Фото: Wolfgang Sauber/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростовской области поисковики случайно обнаружили фрагменты оружия неандертальцев, сообщается в группе «Миус-фронт» во «ВКонтакте».

Поисковики работали на Миус-фронте и искали останки без вести пропавших, но неожиданно для себя обнаружили совершенно другую находку.

«Найти кремневые орудия войны и охоты неандертальцев… к этому мы не были готовы! Неолитическая стоянка первобытных охотников спустя тысячелетия стала ареной жестоких боев самой страшной войны человечества», — сообщается в группе поисковиков.

Из-за обнаружения древностей работы по поиску погибших в годы ВОВ прекратили, теперь на месте обнаружения оружия неандертальцев будут работать археологи.

Напомним, при ремонте улицы Станиславского в Ростове нашли грунтовый некрополь Темерницкого городища. Из-за находки ремонт улицы отложили до окончания археологических исследований.

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