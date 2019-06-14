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Главврач роддома в Новочеркасске «собирала дань» с сотрудников

14 июня 2019, 14:18
Фото: pixabay.com
Получавшая взятки от подчиненных главный врач родильного дома в Новочеркасске стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

«С 2017 по 2019 год подозреваемая получала деньги от своих сотрудников, в том числе в значительных размерах. За это она оказывала покровительство и не обращала внимание на попустительство по службе», — рассказали в прокуратуре.

После этого возбудили уголовное дело, законность которого подтвердила прокуратура. Суд посадил подозреваемую под домашний арест.

В данный момент главный врач отстранена от должности на время расследования. Максимальное наказание по делу составляет 12 лет лишения свободы.

Ранее в Шахтах в суд передали уголовное дело в отношении бывшей заведующей наркологическим диспансером за получение взятки. Она вымогала деньги с одной из пациенток.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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