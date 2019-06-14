Главврач роддома в Новочеркасске «собирала дань» с сотрудников

«С 2017 по 2019 год подозреваемая получала деньги от своих сотрудников, в том числе в значительных размерах. За это она оказывала покровительство и не обращала внимание на попустительство по службе», — рассказали в прокуратуре.
После этого возбудили уголовное дело, законность которого подтвердила прокуратура. Суд посадил подозреваемую под домашний арест.
В данный момент главный врач отстранена от должности на время расследования. Максимальное наказание по делу составляет 12 лет лишения свободы.
Ранее в Шахтах в суд передали уголовное дело в отношении бывшей заведующей наркологическим диспансером за получение взятки. Она вымогала деньги с одной из пациенток.