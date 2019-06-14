Голый «Халк» в полотенце уничтожил цветы в Азове

На видео мужчина в полотенце и в домашних тапочках ломает цветы в горшках на улице. Судя по поведению и жестам, молодой человек находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Переломав растения, «Халк», так его нарекли пользователи соцсети, шатаясь, отправился дальше по своим делам. «Накипело видно у человека, что аж в полотенце выскочил», — прокомментировал видео один из подписчиков паблика. «Судя по тому, что он в полотенце, у него выключили воду, пока он принимал душ. И вот — Халк крушить, Халк — ломать», — предположил еще один комментатор. «Супергерой, которого мы заслужили», — отметил подписчик.
В Ростовской области гуляющие в обнаженном виде люди не являются редким явлением. Так, недавно голый мужчина бегал по крышам домов на Баумана.