Голый «Халк» в полотенце уничтожил цветы в Азове

Переломав растения, «Халк», так его нарекли пользователи соцсети, шатаясь, отправился дальше по своим делам. «Накипело видно у человека, что аж в полотенце выскочил», — прокомментировал видео один из подписчиков паблика. «Судя по тому, что он в полотенце, у него выключили воду, пока он принимал душ. И вот — Халк крушить, Халк — ломать», — предположил еще один комментатор. «Супергерой, которого мы заслужили», — отметил подписчик.