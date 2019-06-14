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Кроликов-монстров убрали с остановки в Ростове на выставку

14 июня 2019, 09:13
Фото: Маша Богораз / vk.com
В Ростове-на-Дону инсталляцию с кроликами-монстрами убрали с улицы на выставку, а не по требованию жителей, рассказала RostovGazeta автор работ Мария Богораз.

В социальных сетях разразился скандал — ростовчане потребовали убрать пугающие скульптуры местной художницы Марии Богораз. Скульптор создает мрачные образы животных, она известна в культурной среде, ее работы покупают по всему миру. Мастер участвует во многих выставках как в России, так и за рубежом.

Тем не менее, ростовчане не понимают такое искусство: выставленных в стеклянном кубе на углу улиц Ворошиловского и Садовой трех кроликов-мутантов многие попросили убрать. Кстати, многие приняли кроликов за собак.

На днях скульптуры действительно исчезли с улицы, ростовчане подумали, что победили в этой битве «за прекрасное». Однако, выяснилось, что кроликов увезли на персональную выставку художницы.

«У меня выставка 20 июня в арт-центре „Макаронка“, именно туда и отправились кролики. Я считаю, что современное искусство должно травмировать, а мнения людей, которые зачастую даже не видели эти работы вживую — меня мало волнуют», — говорит Богораз.

Напомним, убрать пугающую инсталляцию из центра Ростова попросили жители города.

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#Новости#Эксклюзив#Культура
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