Кроликов-монстров убрали с остановки в Ростове на выставку

В социальных сетях разразился скандал — ростовчане потребовали убрать пугающие скульптуры местной художницы Марии Богораз. Скульптор создает мрачные образы животных, она известна в культурной среде, ее работы покупают по всему миру. Мастер участвует во многих выставках как в России, так и за рубежом.
Тем не менее, ростовчане не понимают такое искусство: выставленных в стеклянном кубе на углу улиц Ворошиловского и Садовой трех кроликов-мутантов многие попросили убрать. Кстати, многие приняли кроликов за собак.
На днях скульптуры действительно исчезли с улицы, ростовчане подумали, что победили в этой битве «за прекрасное». Однако, выяснилось, что кроликов увезли на персональную выставку художницы.
«У меня выставка 20 июня в арт-центре „Макаронка“, именно туда и отправились кролики. Я считаю, что современное искусство должно травмировать, а мнения людей, которые зачастую даже не видели эти работы вживую — меня мало волнуют», — говорит Богораз.