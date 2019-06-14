Кроликов-монстров убрали с остановки в Ростове на выставку

«У меня выставка 20 июня в арт-центре „Макаронка“, именно туда и отправились кролики. Я считаю, что современное искусство должно травмировать, а мнения людей, которые зачастую даже не видели эти работы вживую — меня мало волнуют», — говорит Богораз.