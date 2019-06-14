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Работников завода гражданской авиации наказали в Ростове за коммерческий подкуп

14 июня 2019, 12:55
Фото: yusut.sledcom.ru
На территории «Ростовского завода гражданской авиации № 412» состоялось оперативное совещание после возбуждения уголовного дела по факту коммерческого подкупа, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Ранее в отношении двух сотрудников завода возбудили уголовное дело. Тогда от руководства предприятия потребовали устранить причины, которые поспособствовали совершению преступления.

После этих мер в организации появилась новая должность — заместитель гендиректора по экономической безопасности. Кроме того, одного сотрудника, которого обвиняют в совершении преступления, уволили.

Несколько работников завода были привлечены к дисциплинарной ответственности. Подобная работа ведется на постоянной основе.

Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении руководителей оздоровительного лагеря за хищение шести миллионов рублей.

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