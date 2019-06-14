Работников завода гражданской авиации наказали в Ростове за коммерческий подкуп

Ранее в отношении двух сотрудников завода возбудили уголовное дело. Тогда от руководства предприятия потребовали устранить причины, которые поспособствовали совершению преступления.
После этих мер в организации появилась новая должность — заместитель гендиректора по экономической безопасности. Кроме того, одного сотрудника, которого обвиняют в совершении преступления, уволили.
Несколько работников завода были привлечены к дисциплинарной ответственности. Подобная работа ведется на постоянной основе.
Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении руководителей оздоровительного лагеря за хищение шести миллионов рублей.