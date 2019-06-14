Убийство сторожа 40-летней давности раскрыли в Ростовской области

Житель Новошахтинска летом 1979 года пробрался на территорию сельхозпредприятия, чтобы совершить кражу. Он несколько раз ударил сторожа ножом, отчего тот скончался.
Личность нападавшего установили, но задержать его не удалось, в результате чего мужчину объявили в розыск. Он перебрался из Ростовской области в северные регионы, где жил под чужим именем и использовал поддельные документы.
Теперь фигуранта разыскали и предъявили ему обвинение, сейчас решается вопрос об аресте.
Ранее в регионе задержали жителя Кагальницого района, который убил пожилую мать. Фигурант поссорился с 77-летней матерью, после чего один раз ударил ее в шею, в результате чего женщина скончалась.