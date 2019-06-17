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Более 80 тыс звонков поступило региональному оператору Ростовской области

17 июня 2019, 13:16
Фото: ГК «Чистый город»
Свыше 80 тысяч звонков от жителей Ростовской области принял колл-центр регионального оператора с момента начала его работы, сообщила пресс-служба ГК «Чистый город».

Только в мае и июне в единый колл-центр ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обратились 12 тысяч жителей региона.

Операторы центра, работающего без выходных с 07.00 до 24.00 мск, отвечают на возникшие вопросы и помогают решить связанные с обращением ТКО проблемы. В колл-центре работают 19 сотрудников, регулярно проходящие курсы по взаимодействию с населением, которые проводят психологи-конфликтологи, и повышения квалификации от ведущих экспертов отрасли.

Кроме того, постоянно совершенствуют линию связи и повышают качество услуг. Так, время ожидания ответа оператора составляет всего 32 секунды.

За время работы колл-центра изменилась тематика вопросов, если в апреле чаще всего жителей региона интересовал график вывоза мусора, то в мае основная часть звонивших обращалась по вопросам перерасчета.

Напомним, сотрудники управления экоконтроля ГК «Чистый город» с 1 марта 2019 года провели больше 600 рейдов в Ростове-на-Дону, зафиксировав свыше 400 правонарушений.

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