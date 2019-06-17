Более 80 тыс звонков поступило региональному оператору Ростовской области

Операторы центра, работающего без выходных с 07.00 до 24.00 мск, отвечают на возникшие вопросы и помогают решить связанные с обращением ТКО проблемы. В колл-центре работают 19 сотрудников, регулярно проходящие курсы по взаимодействию с населением, которые проводят психологи-конфликтологи, и повышения квалификации от ведущих экспертов отрасли.