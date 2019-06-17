Более 80 тыс звонков поступило региональному оператору Ростовской области

Только в мае и июне в единый колл-центр ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обратились 12 тысяч жителей региона.
Операторы центра, работающего без выходных с 07.00 до 24.00 мск, отвечают на возникшие вопросы и помогают решить связанные с обращением ТКО проблемы. В колл-центре работают 19 сотрудников, регулярно проходящие курсы по взаимодействию с населением, которые проводят психологи-конфликтологи, и повышения квалификации от ведущих экспертов отрасли.
Кроме того, постоянно совершенствуют линию связи и повышают качество услуг. Так, время ожидания ответа оператора составляет всего 32 секунды.
За время работы колл-центра изменилась тематика вопросов, если в апреле чаще всего жителей региона интересовал график вывоза мусора, то в мае основная часть звонивших обращалась по вопросам перерасчета.
Напомним, сотрудники управления экоконтроля ГК «Чистый город» с 1 марта 2019 года провели больше 600 рейдов в Ростове-на-Дону, зафиксировав свыше 400 правонарушений.