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Глава Ростовской области перенес дела из-за прямой линии в Путиным

17 июня 2019, 10:04
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение перенести назначенные мероприятия на время проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание РИА Новости.

«Василий Голубев изменил свое расписание, чтобы присутствовать на рабочем месте. Он отодвинул запланированные мероприятия, чтобы лично посмотреть прямую линию», — пишет издание.

Отмечается, что глава региона выразил готовность оперативно ответить на возможные вопросы.

Прямая линия состоится 20 июня, на которой Путин ответит на вопросы россиян. В минувшем году президент связывался в главами регионов при помощи конференц-связи.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готов продолжить работу, после того, как в 2020 году истечет срок его полномочий

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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