Глава Ростовской области перенес дела из-за прямой линии в Путиным

«Василий Голубев изменил свое расписание, чтобы присутствовать на рабочем месте. Он отодвинул запланированные мероприятия, чтобы лично посмотреть прямую линию», — пишет издание.
Отмечается, что глава региона выразил готовность оперативно ответить на возможные вопросы.
Прямая линия состоится 20 июня, на которой Путин ответит на вопросы россиян. В минувшем году президент связывался в главами регионов при помощи конференц-связи.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готов продолжить работу, после того, как в 2020 году истечет срок его полномочий