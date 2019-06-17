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Полиция в Ростове разыскала пропавшего 10-летнего школьника

17 июня 2019, 05:23
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции вместе с поисковиками разыскали 10-летнего ребенка, считавшегося пропавшим, сообщили в региональном УМВД.

Розыском занимались полицейские и добровольцы из поисково-спасательного отряда. Мальчика доставили в отдел полиции, незаконных действий в отношении него не совершалось.

«К административной ответственности будут привлечены родители школьника, которые не исполнили обязанности по воспитанию ребенка. Также будет проведена профилактическая беседа, чтобы избежать повторных случаев», — рассказали в управлении.

Напомним, в полицию пришла женщина и рассказала о пропаже сына. По ее словам, он вышел из дома и длительное время не возвращался. Самостоятельно разыскать его у нее не получилось.

Ранее в регионе нашли тело 56-летнего Николая Кривошлыкова, который считался пропавшим.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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