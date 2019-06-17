Полиция в Ростове разыскала пропавшего 10-летнего школьника

Розыском занимались полицейские и добровольцы из поисково-спасательного отряда. Мальчика доставили в отдел полиции, незаконных действий в отношении него не совершалось.
«К административной ответственности будут привлечены родители школьника, которые не исполнили обязанности по воспитанию ребенка. Также будет проведена профилактическая беседа, чтобы избежать повторных случаев», — рассказали в управлении.
Напомним, в полицию пришла женщина и рассказала о пропаже сына. По ее словам, он вышел из дома и длительное время не возвращался. Самостоятельно разыскать его у нее не получилось.