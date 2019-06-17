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Ростовский каскадер повредил ногу, выполняя прыжок через три автомобиля

17 июня 2019, 19:00
Фото: vk.com/xxxjxoxnxxx
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев совершил очередной опасный для жизни трюк, видео он опубликовал в соцсети.

На этот раз молодой человек совершил прыжок с платформы через три автомобиля. Трюк удался каскадеру на третий день тестирований. Ростовчанин признался, что совершил множество попыток, но они оказались неудачными из-за плохой видимости из-за пыли, поломок автомобилей. Кроме того, у Евгения повреждена нога и приземления давались ему непросто.

На видео молодой человек стоит на высокой деревянной платформе, по направлению к которой мчатся три автомобиля. В момент столкновения автомобилей с платформой каскадер совершает прыжок с переворотом в воздухе и приземляется на дорогу.

Скорость автомобилей в момент совершения трюка составляла 90 километров в час, а высота платформы — 2,6 метра.

Каскадер призвал интернет-пользователей не повторять трюк, поскольку он опасен для жизни.

Ранее Чеботарев несколько раз отжался, свисая с крыши многоэтажного здания.

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#Новости#Происшествия#Видео
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