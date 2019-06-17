Ростовский каскадер повредил ногу, выполняя прыжок через три автомобиля

На этот раз молодой человек совершил прыжок с платформы через три автомобиля. Трюк удался каскадеру на третий день тестирований. Ростовчанин признался, что совершил множество попыток, но они оказались неудачными из-за плохой видимости из-за пыли, поломок автомобилей. Кроме того, у Евгения повреждена нога и приземления давались ему непросто.
На видео молодой человек стоит на высокой деревянной платформе, по направлению к которой мчатся три автомобиля. В момент столкновения автомобилей с платформой каскадер совершает прыжок с переворотом в воздухе и приземляется на дорогу.
Скорость автомобилей в момент совершения трюка составляла 90 километров в час, а высота платформы — 2,6 метра.
Каскадер призвал интернет-пользователей не повторять трюк, поскольку он опасен для жизни.