Цех по производству матрасов загорелся в Ростовской области

Напомним, что в Ростове в воскресенье на площади 700 квадратных метров сгорел металлический ангар. До этого на улице Береговой загорелся ресторан Portland, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Всего эвакуировали 45 человек, никто не пострадал.