Цех по производству матрасов загорелся в Ростовской области

Двухэтажное здание располагается на улице Победы, 42, пожар начался на втором этаже. Возгоранию присвоили третий ранг.
«К тушению огня привлекли 53 специалистов, они используют 15 единиц техники. Медицинская помощь потребовалась 35-летнему мужчине, его доставили в больницу», — рассказали в управлении.
Причина возгорания не раскрывается.
Напомним, что в Ростове в воскресенье на площади 700 квадратных метров сгорел металлический ангар. До этого на улице Береговой загорелся ресторан Portland, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Всего эвакуировали 45 человек, никто не пострадал.