Грузовой автомобиль сгорел на трассе на подъезде к Ростову

«Только жара тут не причем в 99% случаев», — написал один из комментаторов. «Авто не исправно 100%! Ремонтироваться нет времени, на авось, прокатит», — поддержал его еще один ростовчанин. «Жалко водителя, пожизненный кредит», — посочувствовал участнику происшествия подписчик паблика.