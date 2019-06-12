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Грузовой автомобиль сгорел на трассе на подъезде к Ростову

12 июня 2019, 08:13
Фото: pixabay.com
На подъезде к Ростову-на-Дону в среду, 12 июня, на трассе полностью сгорела фура, видео происшествия опубликовано в соцсети.

На коротком видео видно, как полыхает стоящий на дороге грузовой автомобиль. О том, пострадал ли водитель, и, что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

«С наступлением жары таких пожаров становится всё больше», — подписал видеоролик автор. Впрочем, подписчики популярного паблика с ним не согласились, посчитав, что не только жаркая погодя является причиной таких происшествий.

«Только жара тут не причем в 99% случаев», — написал один из комментаторов. «Авто не исправно 100%! Ремонтироваться нет времени, на авось, прокатит», — поддержал его еще один ростовчанин. «Жалко водителя, пожизненный кредит», — посочувствовал участнику происшествия подписчик паблика.

Напомним, что 2 июня под Ростовом девять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом и фурами.

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#Новости#Происшествия#Видео
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