Грузовой автомобиль сгорел на трассе на подъезде к Ростову

На коротком видео видно, как полыхает стоящий на дороге грузовой автомобиль. О том, пострадал ли водитель, и, что стало причиной возгорания, пока не сообщается.
«С наступлением жары таких пожаров становится всё больше», — подписал видеоролик автор. Впрочем, подписчики популярного паблика с ним не согласились, посчитав, что не только жаркая погодя является причиной таких происшествий.
«Только жара тут не причем в 99% случаев», — написал один из комментаторов. «Авто не исправно 100%! Ремонтироваться нет времени, на авось, прокатит», — поддержал его еще один ростовчанин. «Жалко водителя, пожизненный кредит», — посочувствовал участнику происшествия подписчик паблика.