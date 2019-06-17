В Аксайском районе Ростовской области отремонтируют 8,5 километра дорог

Так, в хуторе Ленина ведется укладка асфальта на улице Северной, соединяющей историческую часть населенного пункта с новой застройкой. По данным подрядной организации, ремонт завершится к середине июля, как и запланировано. В хуторе Истомино ремонтируют улицу Московскую, в планах работ предусмотрено устройство тротуаров, установка уличного освещения и дорожных знаков, нанесение разметки. Ремонт улицы также завершат до конца июля. Также подрядчик дополнительно заасфальтирует площадку, на которой в дальнейшем будет установлен остановочный комплекс.