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В Аксайском районе Ростовской области отремонтируют 8,5 километра дорог

17 июня 2019, 08:14
Фото: Администрация Аксайского района
В Аксайском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтируют восемь дорог, общая протяженность которых составляет 8,49 километра, говорится в сообщении районной администрации.

На проведение ремонта дорог в Аксайском районе из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 97,3 миллиона рублей. Глава районной администрации Виталий Борзенко проинспектировал ход ремонтных работ. В частности он побывал в станице Старочеркасской, хуторах Истомино и Ленина.

Так, в хуторе Ленина ведется укладка асфальта на улице Северной, соединяющей историческую часть населенного пункта с новой застройкой. По данным подрядной организации, ремонт завершится к середине июля, как и запланировано. В хуторе Истомино ремонтируют улицу Московскую, в планах работ предусмотрено устройство тротуаров, установка уличного освещения и дорожных знаков, нанесение разметки. Ремонт улицы также завершат до конца июля. Также подрядчик дополнительно заасфальтирует площадку, на которой в дальнейшем будет установлен остановочный комплекс.

В станице Старочеркасской дорожные работы также завершатся уже в скором времени. Уже полностью заасфальтирован переулок Ратненский, ведущий к Ратненской церкви и историческому кладбищу, а ремонт Революционной окончат до конца месяца. На улице установят бордюры и тротуары.

Благоустройство улиц Советской и Садовой в Аксае, улицы Ленина в поселке Российский уже завершено. Продолжается капитальный ремонт улицы Подтелкова в хуторе Пчеловодный, а также улицы Черешневой в поселке Янтарный. На ее ремонт было выделено свыше 61 миллиона рублей. В настоящее время подрядчик выполняет самую непростую часть работ - вынос коммуникаций, сетей водоснабжения и электроснабжения. Благоустройство Черешневой планируется завершить до конца августа.

Виталий Борзенко подчеркнул, что подрядчикам необходимо подрядчикам соблюдать график работ, однако не в ущерб качеству.

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