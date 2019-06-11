В Ростове ремонт 19 дорог в рамках БКД завершится к 1 ноября

«Давайте будем реалистами, мы не сохраним уровень финансирования 2017–2018 годов, это я могу сказать вам однозначно. Отдавайте себе отчет, что вы деньги забрали у села, для того, чтобы сделать Ростов к ЧМ. Поэтому сейчас необходимо отрабатывать на те финансовые средства, которые есть. Просто выполнять эти работы нужно в срок», — подчеркнул Голубев.