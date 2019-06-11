В Ростове ремонт 19 дорог в рамках БКД завершится к 1 ноября

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Ростовской области приведут в порядок 189 дорожных объектов. Всего на выполнение нацпроекта до конца 2024 года в Ростовской области будет направлено 45,5 миллиарда рублей.
«В городе Ростове в 2019 году будет отремонтировано 19 объектов протяженностью 23, 8 километра на общую сумму 546,8 миллионов рублей. Ремонт по 18 объектам планируется завершить 30 августа к 270-летию города, а реконструкция мостового перехода через реку Дон западного обхода Ростова на Дону — 1 ноября 2019 года. Этот ремонт моста не отразится на торжественных мероприятиях города», — рассказал Лиманов.
По словам главы департамента, чтобы достигнуть показателей доли дорог в 2017–2018 годах, соответствующих нормативам, нужно ежегодно ремонтировать до миллиона квадратных метров, и при этом объем финансирования должен составлять около 1,5 миллиарда рублей. В связи с этим он обратился к губернатору региона с просьбой увеличить объем финансирования.
«Давайте будем реалистами, мы не сохраним уровень финансирования 2017–2018 годов, это я могу сказать вам однозначно. Отдавайте себе отчет, что вы деньги забрали у села, для того, чтобы сделать Ростов к ЧМ. Поэтому сейчас необходимо отрабатывать на те финансовые средства, которые есть. Просто выполнять эти работы нужно в срок», — подчеркнул Голубев.