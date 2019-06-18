Дополнительные выборы депутатов Гордумы пройдут в Ростове 8 сентября

Posted 18 июня 2019, 09:32
Published 18 июня 2019, 09:32
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
В указанную дату выборы пройдут четырех одномандатных избирательных округах: Ворошиловском одномандатном избирательном округе № 1, Ворошиловском одномандатном избирательном округе № 2, Кировском одномандатном избирательном округе № 11 и Октябрьском одномандатном избирательном округе № 14.
Кроме того, в этот же день продут выборы в Городские думы Таганрога, Азова, Батайска, Донецка, Шахт, Новочеркасска и в Собрания депутатов Аксайского городского поселения и ряда сельских районов области.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что может пойти на выборы в 2020 году.