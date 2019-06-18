В Ростовской области суд признал банкротом ООО «Премиум Тула»

Из сообщений в СМИ известно, что ООО «Премиум Тула» планировало запустить в 2018 году комплекс по выращиванию томатов, однако работы были приостановлены из-за юридических проволочек. Запуск теплицы был перенесен на 2019 год. По данным министерства сельского хозяйства Ростовской области, готовность объекта составляет 98%.