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Posted 18 июня 2019, 08:40

Published 18 июня 2019, 08:40

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области суд признал банкротом ООО «Премиум Тула»

18 июня 2019, 08:40
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом сельскохозяйственное предприятие «Премиум Тула», зарегистрированное в Веселовскои районе, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

С иском о банкротстве в мае 2019 года обратился «Московский индустриальный банк», которому предприятие задолжало 2,9 миллиарда рублей.

В настоящее время в компании была введена процедура конкурсного производства.

Из сообщений в СМИ известно, что ООО «Премиум Тула» планировало запустить в 2018 году комплекс по выращиванию томатов, однако работы были приостановлены из-за юридических проволочек. Запуск теплицы был перенесен на 2019 год. По данным министерства сельского хозяйства Ростовской области, готовность объекта составляет 98%.

Основным видом деятельности ООО «Премиум Тула» является производство овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка компании за 2017 год составила 889,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании банкротом ООО «Ростовский завод специальных сплавов».

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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