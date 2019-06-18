В Ростовской области суд признал банкротом ООО «Премиум Тула»

Posted 18 июня 2019, 08:40
Published 18 июня 2019, 08:40
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
С иском о банкротстве в мае 2019 года обратился «Московский индустриальный банк», которому предприятие задолжало 2,9 миллиарда рублей.
В настоящее время в компании была введена процедура конкурсного производства.
Из сообщений в СМИ известно, что ООО «Премиум Тула» планировало запустить в 2018 году комплекс по выращиванию томатов, однако работы были приостановлены из-за юридических проволочек. Запуск теплицы был перенесен на 2019 год. По данным министерства сельского хозяйства Ростовской области, готовность объекта составляет 98%.
Основным видом деятельности ООО «Премиум Тула» является производство овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка компании за 2017 год составила 889,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 12 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании банкротом ООО «Ростовский завод специальных сплавов».