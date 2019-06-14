В Ростове объявили банкротом поставщика реактивов московского и питерского метро

По информации СПАРК, ООО «Ростсервисинвест» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2003 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля рудами цветных металлов. Компания является активным участником госзакупок. За три года «Ростсервисинвестом» было заключено несколько десятков контрактов и выиграно множество крупных тендеров, в том числе на поставки реактивов и спецжидкостей для московского и петербургского метрополитена.