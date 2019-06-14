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В Ростове объявили банкротом поставщика реактивов московского и питерского метро

14 июня 2019, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В отношении компании ООО «Ростсервисинвест» («РСИ»), зарегистрированной в Ростовской области, была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Заявление о банкротстве компании было подано индивидуальным предпринимателем Сергеем Каршиным в марте 2019 года. Поводом для обращения в суд стала задолженность в размере 432 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ростовской области признал «Ростсервисинвест» банкротом 10 июня 2019 года и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временный управляющий должен представить свой отчет 29 октября.

По информации СПАРК, ООО «Ростсервисинвест» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2003 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля рудами цветных металлов. Компания является активным участником госзакупок. За три года «Ростсервисинвестом» было заключено несколько десятков контрактов и выиграно множество крупных тендеров, в том числе на поставки реактивов и спецжидкостей для московского и петербургского метрополитена.

Ранее сообщалось, что строительство ростовского метро потребуется 80 миллиардов рублей.

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