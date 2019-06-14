В Ростове объявили банкротом поставщика реактивов московского и питерского метро

Заявление о банкротстве компании было подано индивидуальным предпринимателем Сергеем Каршиным в марте 2019 года. Поводом для обращения в суд стала задолженность в размере 432 тысяч рублей.
Арбитражный суд Ростовской области признал «Ростсервисинвест» банкротом 10 июня 2019 года и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временный управляющий должен представить свой отчет 29 октября.
По информации СПАРК, ООО «Ростсервисинвест» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2003 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля рудами цветных металлов. Компания является активным участником госзакупок. За три года «Ростсервисинвестом» было заключено несколько десятков контрактов и выиграно множество крупных тендеров, в том числе на поставки реактивов и спецжидкостей для московского и петербургского метрополитена.