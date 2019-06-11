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Около 80 млрд руб уйдет на строительство метро в Ростове

11 июня 2019, 08:45
Фото: pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что стоимость строительства метро может составить около 80 миллиардов рублей, сообщает «РБК Ростов».

«Здесь говорится о сумме 75-80 миллиардов. По поводу того, какое именно будет метро, мы советуемся с Москвой, у которой хороший опыт», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в том числе рассматривается вариант скоростного легкорельсового трамвая. По его словам, строительство может начаться уже в 2021 году.

Отмечается, что площадь для размещения объектов первой ветки составит 1,3 тысячи гектаров.

Ранее глава региона сообщил, что проектирование внеуличного транспорта в Ростове начнется в середине 2020 года.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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