Около 80 млрд руб уйдет на строительство метро в Ростове

«Здесь говорится о сумме 75-80 миллиардов. По поводу того, какое именно будет метро, мы советуемся с Москвой, у которой хороший опыт», — рассказал губернатор.
Он добавил, что в том числе рассматривается вариант скоростного легкорельсового трамвая. По его словам, строительство может начаться уже в 2021 году.
Отмечается, что площадь для размещения объектов первой ветки составит 1,3 тысячи гектаров.
Ранее глава региона сообщил, что проектирование внеуличного транспорта в Ростове начнется в середине 2020 года.