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Posted 24 июня 2019, 12:29

Published 24 июня 2019, 12:29

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Медики под Ростовом ставили смертельные диагнозы пациентам и вымогали деньги

24 июня 2019, 12:29
В Волгодонске завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Сотрудники компании внушали пациентам, что у них тяжелые заболевания и им необходимо срочное обследование. За диагностику и лечение несуществующих болезней люди платили от 40 до 80 тысяч рублей.

«Чтобы иметь постоянный доход, подозреваемые убеждали клиентов брать кредиты. В качестве панацеи они предлагали гиалуроновый гель и применение низкочастотного стимулятора», — рассказали в прокуратуре.

Дело завели по факту мошенничества, сейчас проходят следственные действия. Также устанавливаются лица, которые пострадали от действий злоумышленников.

Максимальное наказание по делу составляет шесть лет колонии.

Ранее в Краснодарском крае разоблачили врачей-мошенников, незаконно получивших субсидии.

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