Медики под Ростовом ставили смертельные диагнозы пациентам и вымогали деньги

Posted 24 июня 2019, 12:29
Published 24 июня 2019, 12:29
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Сотрудники компании внушали пациентам, что у них тяжелые заболевания и им необходимо срочное обследование. За диагностику и лечение несуществующих болезней люди платили от 40 до 80 тысяч рублей.
«Чтобы иметь постоянный доход, подозреваемые убеждали клиентов брать кредиты. В качестве панацеи они предлагали гиалуроновый гель и применение низкочастотного стимулятора», — рассказали в прокуратуре.
Дело завели по факту мошенничества, сейчас проходят следственные действия. Также устанавливаются лица, которые пострадали от действий злоумышленников.
Максимальное наказание по делу составляет шесть лет колонии.