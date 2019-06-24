rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2019, 09:22

Published 24 июня 2019, 09:22

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Россельхознадзор уличил «Юг Руси» в причинении вреда жизни и здоровью жителей Дона

24 июня 2019, 09:22
Сюжет
Эксклюзив
ЗАО «Юг Руси» из Ростова-на-Дону требуют привлечь к ответственности по части 1 статьи и 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, следует из находящихся в распоряжении RostovGazeta документов.

Заявление в отношении компании подало управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, заседание назначили на 9 июля.

Часть 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за действия, повлекшие создание угрозы и причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

ЗАО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Входит в ГК «Юг Руси», основным видом деятельности компании является складирование и хранение.

Напомним, ЗАО «Юг Руси» заставили вернуть незаконно полученный НДС на 5 миллионов рублей, компания не смогла выиграть суд у налоговой службы.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика