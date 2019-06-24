Россельхознадзор уличил «Юг Руси» в причинении вреда жизни и здоровью жителей Дона

Часть 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за действия, повлекшие создание угрозы и причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.