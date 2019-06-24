Россельхознадзор уличил «Юг Руси» в причинении вреда жизни и здоровью жителей Дона

Posted 24 июня 2019, 09:22
Published 24 июня 2019, 09:22
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Заявление в отношении компании подало управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, заседание назначили на 9 июля.
Часть 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за действия, повлекшие создание угрозы и причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
ЗАО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Входит в ГК «Юг Руси», основным видом деятельности компании является складирование и хранение.
Напомним, ЗАО «Юг Руси» заставили вернуть незаконно полученный НДС на 5 миллионов рублей, компания не смогла выиграть суд у налоговой службы.