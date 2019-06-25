Балерина в пачке и кроссовках станцевала на железнодорожных путях в Ростове

Несколько лет назад другая ростовская балерина Анна Кузнецова прославилась тем, что исполнила танец на улице Пушкинской, украшенной к Новому году, на глазах у прохожих. По словам автора видеоролика, в этот день температура воздуха достигала 0 градусов по Цельсию.