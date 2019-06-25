Балерина в пачке и кроссовках станцевала на железнодорожных путях в Ростове

Posted 25 июня 2019, 18:29
Published 25 июня 2019, 18:29
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
В видеоролике балерина, одетая в короткую юбку-пачку, белое боди и кроссовки, исполняет «индустриальный танец». Девушка извивается в танце, демонстрируя хорошую пластику тела и отличную растяжку. Действие происходит где-то в промышленной зоне Ростова.
Танец жителям города понравился, но некоторым из них не хватило элементов классического балета: «Ну, если балет, то желательно побольше всяких арабесков, фуэте и батманов», — написал один из комментаторов. «Надо было прямо на шпалах», — прокомментировал видео еще один подписчик.
Несколько лет назад другая ростовская балерина Анна Кузнецова прославилась тем, что исполнила танец на улице Пушкинской, украшенной к Новому году, на глазах у прохожих. По словам автора видеоролика, в этот день температура воздуха достигала 0 градусов по Цельсию.