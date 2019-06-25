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Posted 25 июня 2019, 18:29

Published 25 июня 2019, 18:29

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Балерина в пачке и кроссовках станцевала на железнодорожных путях в Ростове

25 июня 2019, 18:29
В сети появился ролик, в котором юная балерина танцует на железнодорожных путях в Ростове-на-Дону, видео опубликовано в социальной сети.

В видеоролике балерина, одетая в короткую юбку-пачку, белое боди и кроссовки, исполняет «индустриальный танец». Девушка извивается в танце, демонстрируя хорошую пластику тела и отличную растяжку. Действие происходит где-то в промышленной зоне Ростова.

Танец жителям города понравился, но некоторым из них не хватило элементов классического балета: «Ну, если балет, то желательно побольше всяких арабесков, фуэте и батманов», — написал один из комментаторов. «Надо было прямо на шпалах», — прокомментировал видео еще один подписчик.

Несколько лет назад другая ростовская балерина Анна Кузнецова прославилась тем, что исполнила танец на улице Пушкинской, украшенной к Новому году, на глазах у прохожих. По словам автора видеоролика, в этот день температура воздуха достигала 0 градусов по Цельсию.

#Общество#Новости#Видео
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