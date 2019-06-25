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Posted 25 июня 2019, 09:48

Published 25 июня 2019, 09:48

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Осужден заместитель гендиректора авиационного завода в Ростове за коммерческий подкуп

25 июня 2019, 09:48
Обвиняемого в коммерческом подкупе заместителя генерального директора Ростовского завода гражданской авиации № 412 Алексея Мирошника осудили в Ростове-на-Дону, сообщает региональное УФСБ.

«Мирошник работал в должности начальника моторного производства и получал деньги от коммерческих компаний. За это он не заключал официальные договора на ремонт двигателей самолетов», — рассказали в управлении.

Отмечается, что полученные за ремонт деньги не поступали в кассу предприятия. Удалось доказать, что Мирошнику передали 350 тысяч рублей, после чего возбудили уголовное дело.

Обвиняемый признал вину, суд приговорил его к 4,5 года заключения условно. Также злоумышленника оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.

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