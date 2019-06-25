Осужден заместитель гендиректора авиационного завода в Ростове за коммерческий подкуп

Posted 25 июня 2019, 09:48
Published 25 июня 2019, 09:48
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«Мирошник работал в должности начальника моторного производства и получал деньги от коммерческих компаний. За это он не заключал официальные договора на ремонт двигателей самолетов», — рассказали в управлении.
Отмечается, что полученные за ремонт деньги не поступали в кассу предприятия. Удалось доказать, что Мирошнику передали 350 тысяч рублей, после чего возбудили уголовное дело.
Обвиняемый признал вину, суд приговорил его к 4,5 года заключения условно. Также злоумышленника оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.