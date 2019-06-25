Ростовский бизнесмен незаконно открыл магазины в школьных мастерских

Posted 25 июня 2019, 06:13
Published 25 июня 2019, 06:13
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Бизнесмен захватил мастерские и часть земельного участка школы, который огородил для торговли. Он занимался продажей строительных материалов, в том числе легковоспламеняющихся.
«Мужчина с подложными документами обратился в суд, который признал за ним право собственности на помещения и участок. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 120 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Также по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 180 тысяч рублей.
Отмечается, что при пересмотре дела суд отказал осужденному в праве собственности на объекты. Их вернули в муниципальную собственность.
Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.