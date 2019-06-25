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Posted 25 июня 2019, 06:13

Published 25 июня 2019, 06:13

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовский бизнесмен незаконно открыл магазины в школьных мастерских

25 июня 2019, 06:13
В Зерноградском районе предприниматель самовольно занял школьные мастерские и организовал торговлю, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Бизнесмен захватил мастерские и часть земельного участка школы, который огородил для торговли. Он занимался продажей строительных материалов, в том числе легковоспламеняющихся.

«Мужчина с подложными документами обратился в суд, который признал за ним право собственности на помещения и участок. Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 120 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Также по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 180 тысяч рублей.

Отмечается, что при пересмотре дела суд отказал осужденному в праве собственности на объекты. Их вернули в муниципальную собственность.

Ранее в регионе завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.

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