В сквере Ростова планируют высадить плющ

Posted 25 июня 2019, 12:05
Published 25 июня 2019, 12:05
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Сквер «Северный» был создан в рамках проекта «Комфортная среда». Во время выборов президента РФ ростовчане также могли проголосовать за тот проект, который должен быть обустроен. В голосовании победил этот участок и на пустыре был создан сквер за 38 миллионов рублей.
«Здесь разместили пешеходные дорожки, деревянную мини-сцену и амфитеатр, газоны, высадили новые деревья, максимально оставили старую зелень, сделали освещение по новым технологиям. Эти светильники на солнечных батареях: днем заряжаются, ночью светят», — рассказал Марченко.
Он отметил, что в сквере разместили детские площадки и детские городки, сделали автоматический полив газона, систему капельного полива для цветов и кустарников.
«Мы также сделали перголы, здесь досадят плющ и виноград, появится тенек над лавочками», — добавил заместитель главы района.
Он сообщил, что многое уже сломали местные жители, это пришлось чинить и переделывать.
«Здесь организована охрана, мы это предусмотрели. Но все же хочется обратиться к нашим жителям и сказать им, чтобы они более ответственно относились к этим вещам, смотрели за своими детками. Это все не вечно и хотелось бы его сохранить максимально долго», — заключил Марченко.