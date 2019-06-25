В сквере Ростова планируют высадить плющ

«Здесь организована охрана, мы это предусмотрели. Но все же хочется обратиться к нашим жителям и сказать им, чтобы они более ответственно относились к этим вещам, смотрели за своими детками. Это все не вечно и хотелось бы его сохранить максимально долго», — заключил Марченко.