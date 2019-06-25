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Posted 25 июня 2019, 12:05

Published 25 июня 2019, 12:05

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

В сквере Ростова планируют высадить плющ

25 июня 2019, 12:05
Сюжет
Эксклюзив
В сквере «Северный» Ростова планируют высадить плющ и виноградник над лавочками, чтобы они создавали тень, рассказал заместитель главы администрации Ворошиловского района Станислав Марченко во время пресс-тура.

Сквер «Северный» был создан в рамках проекта «Комфортная среда». Во время выборов президента РФ ростовчане также могли проголосовать за тот проект, который должен быть обустроен. В голосовании победил этот участок и на пустыре был создан сквер за 38 миллионов рублей.

«Здесь разместили пешеходные дорожки, деревянную мини-сцену и амфитеатр, газоны, высадили новые деревья, максимально оставили старую зелень, сделали освещение по новым технологиям. Эти светильники на солнечных батареях: днем заряжаются, ночью светят», — рассказал Марченко.

Он отметил, что в сквере разместили детские площадки и детские городки, сделали автоматический полив газона, систему капельного полива для цветов и кустарников.

«Мы также сделали перголы, здесь досадят плющ и виноград, появится тенек над лавочками», — добавил заместитель главы района.

Он сообщил, что многое уже сломали местные жители, это пришлось чинить и переделывать.

«Здесь организована охрана, мы это предусмотрели. Но все же хочется обратиться к нашим жителям и сказать им, чтобы они более ответственно относились к этим вещам, смотрели за своими детками. Это все не вечно и хотелось бы его сохранить максимально долго», — заключил Марченко.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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