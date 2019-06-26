Ловушки из пластиковых бутылок начали разбрасывать живодеры в Ростове

Posted 26 июня 2019, 13:40
Published 26 июня 2019, 13:40
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Неизвестные насыпают в бутылку корм, животное просовывает голову и не может самостоятельно освободиться, в итоге задыхается.
В одну из таких ловушек засунула голову собака, освободить которую удалось только после разрезания бутылки.
Пользователи высказались однозначно. «А еще называют себя людьми», — написал один из горожан. «Его бы поймать да клеймо на лбу поставить, что живодер, чтоб каждый при встрече ему плевал в лицо. Сделать таких людей изгоями из нормального общества», — поддержал другой.