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Posted 26 июня 2019, 13:40

Published 26 июня 2019, 13:40

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Ловушки из пластиковых бутылок начали разбрасывать живодеры в Ростове

26 июня 2019, 13:40
В Ростове-на-Дону неизвестные начали бросать ловушки из пластиковых бутылок, сообщили очевидцы в соцсети.

Неизвестные насыпают в бутылку корм, животное просовывает голову и не может самостоятельно освободиться, в итоге задыхается.

В одну из таких ловушек засунула голову собака, освободить которую удалось только после разрезания бутылки.

Пользователи высказались однозначно. «А еще называют себя людьми», — написал один из горожан. «Его бы поймать да клеймо на лбу поставить, что живодер, чтоб каждый при встрече ему плевал в лицо. Сделать таких людей изгоями из нормального общества», — поддержал другой.

Напомним, расстреливающего кошек из винтовки живодера ищут жители Ростова.

#Общество#Новости
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