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Posted 26 июня 2019, 11:12

Published 26 июня 2019, 11:12

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Семейное захоронение XIV века нашли при раскопках Петровского бульвара в Азове

26 июня 2019, 11:12
Склеп XIV века для погребения целой семьи нашли во время археологических работ на Петровском бульваре в Азове, сообщил городской музей-заповедник.

Склеп имеет нетипичную для погребений того времени форму — квадратную вместо привычной прямоугольной. При этом в западной стенке склепа ниже уровня земли располагался вход, который использовали для новых захоронений, сверху был установлен каменный купол.

Ученые нашли в склепе семь захоронений, два из которых принадлежат маленьким детям и пять взрослым. Предположительно, склеп использовался семьей переселенцев с Кавказа.

Отмечается, что в середине ХХ века уникальный склеп разрезали пополам при прокладке водопроводных труб.

Напомним, уникальную систему водопровода XIV века из керамики нашли в Азове во время раскопок.

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