Семейное захоронение XIV века нашли при раскопках Петровского бульвара в Азове

Posted 26 июня 2019, 11:12
Published 26 июня 2019, 11:12
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Склеп имеет нетипичную для погребений того времени форму — квадратную вместо привычной прямоугольной. При этом в западной стенке склепа ниже уровня земли располагался вход, который использовали для новых захоронений, сверху был установлен каменный купол.
Ученые нашли в склепе семь захоронений, два из которых принадлежат маленьким детям и пять взрослым. Предположительно, склеп использовался семьей переселенцев с Кавказа.
Отмечается, что в середине ХХ века уникальный склеп разрезали пополам при прокладке водопроводных труб.