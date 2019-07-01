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Posted 1 июля 2019, 06:28

Published 1 июля 2019, 06:28

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчанка вошла в тройку самых красивых девушек мира

1 июля 2019, 06:28
Модель из Ростова-на-Дону Виктория Губанова завоевала призовое место на международном конкурсе красоты, сообщается в соцсети «ВКонтакте» на странице девушки.

Конкурс Miss Freedom of the World состоялся в Косово, Россию представляла 22-летняя Губанова. Ей удалось стать обладательницей короны первой вице-мисс.

При этом ростовчанка для участия в конкурсе выбрала национальный костюм Косово. Победительницей же стала представительница Турции.

«Наличие цели важнее наличия возможностей», — написала ростовчанка у себя на странице.

Ранее 20-летняя жительница Азова Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Позже она рассказала, что ее самым заветным желанием является достойно представить свою страну на конкурсе «Мисс Мира».

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