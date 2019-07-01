Ростовчанка вошла в тройку самых красивых девушек мира

Posted 1 июля 2019, 06:28
Published 1 июля 2019, 06:28
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Конкурс Miss Freedom of the World состоялся в Косово, Россию представляла 22-летняя Губанова. Ей удалось стать обладательницей короны первой вице-мисс.
При этом ростовчанка для участия в конкурсе выбрала национальный костюм Косово. Победительницей же стала представительница Турции.
«Наличие цели важнее наличия возможностей», — написала ростовчанка у себя на странице.
Ранее 20-летняя жительница Азова Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Позже она рассказала, что ее самым заветным желанием является достойно представить свою страну на конкурсе «Мисс Мира».