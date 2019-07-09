Митинг в поддержку арестованного блогера Гаспара Авакяна согласовали в Ростове

Напомним, Гаспара Авакяна обвиняют в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая, сам арестованный вину не признает и утверждает, что его подставили. Адвокаты пытались изменить меру пресечения на домашний арест, но суд оставил блогера в СИЗО до 17 июля.