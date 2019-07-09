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Митинг в поддержку арестованного блогера Гаспара Авакяна согласовали в Ростове

9 июля 2019, 08:08
Фото: vk.com/avakiangaspar
В Ростове-на-Дону разрешили провести митинг в поддержку блогера и общественного деятеля Гаспара Авакяна, сообщили организаторы мероприятия в соцсети.

Митинг пройдет 15 июля перед зданием Ростовского дворца спорта в переулке Халтуринском с 19.00 до 20.00 мск. Организаторы приглашают всех неравнодушных граждан.

«Пожалуйста приходите все желающие, это важно!!! Давайте не будем безразличны к судьбе человека, который боролся, борется и будет бороться за правду», — сказано в обращении.

Напомним, Гаспара Авакяна обвиняют в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая, сам арестованный вину не признает и утверждает, что его подставили. Адвокаты пытались изменить меру пресечения на домашний арест, но суд оставил блогера в СИЗО до 17 июля.

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