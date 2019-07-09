Танки и военную технику засняли на границе Ростовской области и Украины

При этом украинский пользователь Twitter Igor Girkin разместил видео у себя в аккаунте и написал, что техника движется в сторону Донбасса. Остальные пользователи Сети не упустили возможности пошутить и написали, что таким образом РФ якобы готовится к телемосту с соседним государством.