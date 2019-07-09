Танки и военную технику засняли на границе Ростовской области и Украины

На ролике видно, что колонна с военной техникой быстро движется по железнодорожному пути.
При этом украинский пользователь Twitter Igor Girkin разместил видео у себя в аккаунте и написал, что техника движется в сторону Донбасса. Остальные пользователи Сети не упустили возможности пошутить и написали, что таким образом РФ якобы готовится к телемосту с соседним государством.
Напомним, в июне на границе Ростовской области и Украины появились танки и сотни военных грузовиков, событие вызвало активное обсуждение в социальных сетях. До этого причиной паники жителей стало появление на границе танков.