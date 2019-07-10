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Украинец заплатит миллионы таможне за ввоз иномарки в Ростовскую область

10 июля 2019, 08:56
Фото: yutu.customs.ru
Житель Украины заплатит 2,3 миллиона рублей таможенных сборов за нарушение правил ввоза Mercedes-Benz S600L на территорию Ростовской области, сообщило ЮТУ.

Прибывший на пропускной пункт «Матвеев Курган» со стороны Украины 42-летний гражданин соседнего государства оформил автомобиль премиум-класса как транспортного средства для личного пользования, что предусматривает освобождение от уплаты таможенных платежей.

При этом мужчина отремонтировал машину на территории Ростовской области и передал ее другим лицам, что влечет уплату таможенного сбора в размере 2,3 миллиона рублей.

Фото: yutu.customs.ru

За указанное нарушение на мужчину завели уголовное дело, автомобиль поместили на специальную стоянку. В случае не поступления таможенного платежа иномарку продадут в счет погашения долга.

Напомним, ростовская компания нарушила валютное законодательство на 3,3 миллиона долларов.

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