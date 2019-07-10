Украинец заплатит миллионы таможне за ввоз иномарки в Ростовскую область

Прибывший на пропускной пункт «Матвеев Курган» со стороны Украины 42-летний гражданин соседнего государства оформил автомобиль премиум-класса как транспортного средства для личного пользования, что предусматривает освобождение от уплаты таможенных платежей.
При этом мужчина отремонтировал машину на территории Ростовской области и передал ее другим лицам, что влечет уплату таможенного сбора в размере 2,3 миллиона рублей.
За указанное нарушение на мужчину завели уголовное дело, автомобиль поместили на специальную стоянку. В случае не поступления таможенного платежа иномарку продадут в счет погашения долга.