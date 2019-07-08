Партию незадекларированных сигарет нашли сотрудники Ростовской таможни

Opel Astra прибыл на таможенный пункт Новошахтинск со стороны соседнего государства. Во время досмотра у таможенников появилось основание предполагать, что в автомобиле имеется тайник. Более тщательный досмотр помог обнаружить свыше 6 тысяч сигарет, спрятанных под приборной панелью и за центральной консолью.