Партию незадекларированных сигарет нашли сотрудники Ростовской таможни

Posted 8 июля 2019, 15:10
Published 8 июля 2019, 15:10
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Opel Astra прибыл на таможенный пункт Новошахтинск со стороны соседнего государства. Во время досмотра у таможенников появилось основание предполагать, что в автомобиле имеется тайник. Более тщательный досмотр помог обнаружить свыше 6 тысяч сигарет, спрятанных под приборной панелью и за центральной консолью.
Как пояснила женщина, она намерено спрятала сигареты, так как не хотела подавать декларацию. На гражданку Украины завели административное дело.