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Posted 8 июля 2019, 15:10

Published 8 июля 2019, 15:10

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Партию незадекларированных сигарет нашли сотрудники Ростовской таможни

8 июля 2019, 15:10
Партию сигарет без декларации пыталась провезти гражданка Украины в Ростовскую область, сообщило ЮТУ.

Opel Astra прибыл на таможенный пункт Новошахтинск со стороны соседнего государства. Во время досмотра у таможенников появилось основание предполагать, что в автомобиле имеется тайник. Более тщательный досмотр помог обнаружить свыше 6 тысяч сигарет, спрятанных под приборной панелью и за центральной консолью.

Как пояснила женщина, она намерено спрятала сигареты, так как не хотела подавать декларацию. На гражданку Украины завели административное дело.

Напомним, табак без декларации нашли у капитана прибывшего в Ростов из Турции теплохода.

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