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Ростовские судостроители создали непотопляемые лодки для зоны СВО

В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО

8 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
Ростовские судостроители создали непотопляемые лодки для зоны СВО
В Ростове созданы непотопляемые лодки, которые уже поставили в зону проведения спецоперации, пишет телеграм-канал SHOT.

Непотопляемые лодки разработали ростовские судостроители. Причем военные на фронте уже получили первые 10 экземпляров.

Проведенные испытания показали, что сверхпрочные лодки могут выдержать пулеметную очередь и даже взрыв гранаты. Изготовлены они из полиэтилена высокой плотности.

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Как утверждает один из разработчиков чудо-лодки, ее можно будет починить в походных условиях.

Ранее стало известно, что на полигоны ЮВО отправились уроженцы Ростовской области для прохождения обучения и боевого слаживания. Все они позже присоединятся к именному подразделению региона.

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