В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Непотопляемые лодки разработали ростовские судостроители. Причем военные на фронте уже получили первые 10 экземпляров.
Проведенные испытания показали, что сверхпрочные лодки могут выдержать пулеметную очередь и даже взрыв гранаты. Изготовлены они из полиэтилена высокой плотности.
Как утверждает один из разработчиков чудо-лодки, ее можно будет починить в походных условиях.
Ранее стало известно, что на полигоны ЮВО отправились уроженцы Ростовской области для прохождения обучения и боевого слаживания. Все они позже присоединятся к именному подразделению региона.