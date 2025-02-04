rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Разработка

Выбрать дату
2025
Ударили по Нептуну: украинскую крылатую ракету сбили над Азовским морем
Дежурные средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем. Об этом утром 4 февраля сообщает Минобороны России.
4 февраля, 04:48
2024
В Ростове-на-Дону создали непотопляемую лодку для СВО
В Ростове созданы непотопляемые лодки, которые уже поставили в зону проведения спецоперации, пишет телеграм-канал SHOT.
8 мая 2024, 06:11
Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity
11 января 2024, 17:49
2023
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области
23 декабря 2023, 05:43
Таганрожец Топорков стал финалистом соревнований по скоростной разработке игр
Таганрожец Олег Топорков вышел в финал соревнований по разработке игр на скорость, подробностями поделились в пресс-службе правительства Ростовской области.
7 октября 2023, 07:14
Десятиклассница из Ростова создала дрон для военных задач
Ростовская старшеклассница Валерия Загирова собрала беспилотник «Орел» для выполнения спасательных и военных задач, об этом сообщили местные СМИ.
28 марта 2023, 15:34
Студент из Ростова изобрел уникальный тренажер для парашютистов
Студент из Ростова-на-Дону Павел Радченко помог в разработке виртуального тренажера для парашютистов, сообщается в Telegram-канале МАИ.
21 марта 2023, 13:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика