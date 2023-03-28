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Десятиклассница из Ростова создала дрон для военных задач

28 марта 2023, 15:34
Фото: МБУ ДО ЦДТТ Ростов-на-Дону
Десятиклассница из Ростова создала дрон для военных задач
Ростовская старшеклассница Валерия Загирова собрала беспилотник «Орел» для выполнения спасательных и военных задач, об этом сообщили местные СМИ.

Канал «Дон-ТР» представил интервью с десятиклассницей Валерией Загировой, ставшей создателем БПЛА «Орел». Конструктор уверена, что ее дрон, собранный из бюджетных материалов, подходит для выполнения как спасательных, так и военных задач.

Подросток сообщила, что разработала для беспилотника специальный дизайн — благодаря своему окрасу снизу дрон сливается с небом, а верхний окрас соответствует окраске орла. Конструкция обладает сильным электромотором, и сейчас его грузоподъемность составляет 500 граммов, однако с увеличением беспилотника и крыла эта грузоподъемность может быть увеличена.

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«Также у него есть камера. На данный момент проходит спецоперация, и очень хочется поддержать и помочь, чтобы победа была за нами», — цитирует Валерию Загирову издание.

Отдельным преимуществом летательного аппарата конструктор и ее наставник называют бюджетность. БПЛА собрали из потолочной плитки, использовав для усиления конструкции дешевые компоненты. Теперь разработчики собираются улучшить модель.

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