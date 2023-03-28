Подросток сообщила, что разработала для беспилотника специальный дизайн — благодаря своему окрасу снизу дрон сливается с небом, а верхний окрас соответствует окраске орла. Конструкция обладает сильным электромотором, и сейчас его грузоподъемность составляет 500 граммов, однако с увеличением беспилотника и крыла эта грузоподъемность может быть увеличена.