Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Канал «Дон-ТР» представил интервью с десятиклассницей Валерией Загировой, ставшей создателем БПЛА «Орел». Конструктор уверена, что ее дрон, собранный из бюджетных материалов, подходит для выполнения как спасательных, так и военных задач.
Подросток сообщила, что разработала для беспилотника специальный дизайн — благодаря своему окрасу снизу дрон сливается с небом, а верхний окрас соответствует окраске орла. Конструкция обладает сильным электромотором, и сейчас его грузоподъемность составляет 500 граммов, однако с увеличением беспилотника и крыла эта грузоподъемность может быть увеличена.
«Также у него есть камера. На данный момент проходит спецоперация, и очень хочется поддержать и помочь, чтобы победа была за нами», — цитирует Валерию Загирову издание.
Отдельным преимуществом летательного аппарата конструктор и ее наставник называют бюджетность. БПЛА собрали из потолочной плитки, использовав для усиления конструкции дешевые компоненты. Теперь разработчики собираются улучшить модель.
Ранее в Ростовской области беспилотник помог поймать браконьера.