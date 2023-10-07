Таганрожец Топорков стал финалистом соревнований по скоростной разработке игр

В рамках Геймджем[прим. редакции — соревнований по скоростной разработки игр] разработчики получили задание разработать игр на тему «Цифровой след». В соревновании приняли участие 100 команд из России, Белоруссии и Узбекистана, всего 248 конкурсантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Всего за 72 часа им нужно было разработать игру для ПК или мобильного устройства.