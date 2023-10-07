Таганрожец Топорков стал финалистом соревнований по скоростной разработке игр

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В пятницу, 6 октября, донские власти объявили, что житель Таганрога Олег Топорков вместе со своей командой Kashpo Game Studio вышел в финал соревнований по скоростной разработке компьютерных игр. Их игра называется «Инсайдер», уже 7 октября команда представит игру на фестивале «Игропром» в Москве.
В рамках Геймджем[прим. редакции — соревнований по скоростной разработки игр] разработчики получили задание разработать игр на тему «Цифровой след». В соревновании приняли участие 100 команд из России, Белоруссии и Узбекистана, всего 248 конкурсантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Всего за 72 часа им нужно было разработать игру для ПК или мобильного устройства.
В итоге силами участников были разработаны 69 игр, в их числе — симуляторы с аркадами и платформерами. За победу в финале будут бороться только шесть проектов.
Ранее таганрожец воссоздал карту Гуково в игре Minecraft.