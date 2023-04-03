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Талантливый житель Таганрога воссоздал районы Гуково в Minecraft

3 апреля 2023, 16:55
Фото: artemin01 / www.planetminecraft.com
Талантливый житель Таганрога воссоздал районы Гуково в Minecraft
Уроженец Таганрога artemin01 воссоздал карту еще одного донского города в игре Minecraft, в этот раз молодой человек представил аудитории районы Гуково, сведения об этом появились в сети Planetminecraft.

Напомним, в начале года Minecraft-архитектор artemin01 воссоздал в игре карту Промышленного района Таганрога, и вот в апреле дончанин представил подписчикам новую визуализацию — в этот раз он создал часть зимнего Гуково.

Фото: artemin01 / www.planetminecraft.com

На карте молодого человека запечатлена преимущественно малоэтажная застройка, деревья с опавшей листвой, гаражи, тающий снег и ограждения. Некоторые здания, по словам разработчика, имеют внутренние интерьеры, а все деревья, размещенные на карте, существуют и в реальной жизни.

Архитектор собирается продолжить обновлять локацию, достраивая улицы, однако карта будет доступна только подписчикам автора на платформе Patreon.

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#Надежда Пустяк#Творчество#Архитектура#Культура#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Гуково#Таганрог
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