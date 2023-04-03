Талантливый житель Таганрога воссоздал районы Гуково в Minecraft

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Напомним, в начале года Minecraft-архитектор artemin01 воссоздал в игре карту Промышленного района Таганрога, и вот в апреле дончанин представил подписчикам новую визуализацию — в этот раз он создал часть зимнего Гуково.
На карте молодого человека запечатлена преимущественно малоэтажная застройка, деревья с опавшей листвой, гаражи, тающий снег и ограждения. Некоторые здания, по словам разработчика, имеют внутренние интерьеры, а все деревья, размещенные на карте, существуют и в реальной жизни.
Архитектор собирается продолжить обновлять локацию, достраивая улицы, однако карта будет доступна только подписчикам автора на платформе Patreon.