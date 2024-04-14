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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Боевой котик с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом

«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом

14 апреля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Боевой котик с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом
Новые хозяева из Нижнего Тагила забрали кота по кличке Перс, который жил в окопах с бойцами СВО под Луганском, к себе домой из Ростова, пишет АН «Между строк».

Кота Перса забрала к себе жительница Нижнего Тагила, брат которой воюет в зоне СВО. Военные нашли кота и выходили, поскольку он был в удручающем состоянии. Питомец ловил в окопах мышей и поднимал боевой дух.

С передовой кота отправили в Таганрог, а затем оттуда уже в Ростов. В донскую столицу новая хозяйка приехала, преодолев путь в 2,5 тысячи километров. Столько же времени пришлось потратить на обратную дорогу.

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По ее словам, Перс очень спокойный и послушный, но боится автомобилей и громких хлопков, а также одиночества. В новом доме его отмыли и подлечили. Однако кот очень скучает по своему хозяину, с которым вместе жил в окопах.

Ранее в Ростове на продажу был выставлен кот, который приносит удачу в финансовых делах. Владелец хочет выручить за домашнего питомца 666,6 тысячи рублей.

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