«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Кота Перса забрала к себе жительница Нижнего Тагила, брат которой воюет в зоне СВО. Военные нашли кота и выходили, поскольку он был в удручающем состоянии. Питомец ловил в окопах мышей и поднимал боевой дух.
С передовой кота отправили в Таганрог, а затем оттуда уже в Ростов. В донскую столицу новая хозяйка приехала, преодолев путь в 2,5 тысячи километров. Столько же времени пришлось потратить на обратную дорогу.
По ее словам, Перс очень спокойный и послушный, но боится автомобилей и громких хлопков, а также одиночества. В новом доме его отмыли и подлечили. Однако кот очень скучает по своему хозяину, с которым вместе жил в окопах.
Ранее в Ростове на продажу был выставлен кот, который приносит удачу в финансовых делах. Владелец хочет выручить за домашнего питомца 666,6 тысячи рублей.