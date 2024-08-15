Ничего он не воняет: житель Ростова прячет живущего в квартире поросенка

Жители одного из ЖК Ростова недовольны соседством с необычным питомцем — минипигом по кличке Хрюгер. Чтобы избежать конфликта, его владелец Павел вынужден выгуливать свина в пять утра, сообщает Don Mash.