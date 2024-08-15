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Питомец

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Август
«Путь Пудинга»: как пес пришел в ветклинику Ростова почистить зубы и ушел с переломом
15 августа, 12:36
Апрель
Ничего он не воняет: житель Ростова прячет живущего в квартире поросенка
Жители одного из ЖК Ростова недовольны соседством с необычным питомцем — минипигом по кличке Хрюгер. Чтобы избежать конфликта, его владелец Павел вынужден выгуливать свина в пять утра, сообщает Don Mash.
17 апреля, 15:54
«Боевой» кот с зоны СВО отправился из Ростова в новый дом
Новые хозяева из Нижнего Тагила забрали кота по кличке Перс, который жил в окопах с бойцами СВО под Луганском, к себе домой из Ростова, пишет АН «Между строк».
14 апреля, 06:37
Стоит 29 млн: в Ростовской области нашли самую дорогую кошку, танцующую под гармошку
В Ростове-на-Дону выставили на продажу кошку, которая умеет танцевать, говорится на сайте Avito.
1 апреля, 08:22

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