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Published Сегодня, 15:54

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Из-за жалоб соседей хозяин ростовского минипига выгуливает питомца в пять утра

Ничего он не воняет: житель Ростова вынужден скрывать живущего в квартире поросенка

17 апреля 2024, 15:54
Фото: ТГ-канал don_mash
Из-за жалоб соседей хозяин ростовского минипига выгуливает питомца в пять утра

Ростовчанин вынужден скрывать от соседей поросенка и выгуливает его в 5 утра

Жители одного из ЖК Ростова недовольны соседством с необычным питомцем — минипигом по кличке Хрюгер. Чтобы избежать конфликта, его владелец Павел вынужден выгуливать свина в пять утра, сообщает Don Mash.

Как рассказал сам Павел, он давно мечтал о «ленивой собаке» и год назад приобрел Хрюгера, что возмутило его соседей. Они грозились подать в суд.

По его словам, неприятный запах был только поначалу, пока минипиг привыкал к лотку, но теперь всё в порядке. Владелец также недоумевает, почему его питомца считают опасным кабаном — Хрюгер, по его словам, послушный, часто играет с дворовыми собаками и спокойно уживается с кошкой.

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Комментаторы в соцсетях неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одни посоветовали Павлу перебраться жить в деревню, где его питомец будет чувствовать себя как дома. Другие, напротив, поддержали парня.

«Молодец, живи и люби своего питомца!»

Похоже, противостояние между владельцем минипига и возмущенными соседями в ЖК еще далеко от завершения. Неизвестно, чем в итоге закончится эта необычная история.

Видео: ТГ-канал don_mash

Ранее стало известно, что житель Ростовской области поймал огромную рыбину.

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