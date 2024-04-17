Ничего он не воняет: житель Ростова вынужден скрывать живущего в квартире поросенка

По его словам, неприятный запах был только поначалу, пока минипиг привыкал к лотку, но теперь всё в порядке. Владелец также недоумевает, почему его питомца считают опасным кабаном — Хрюгер, по его словам, послушный, часто играет с дворовыми собаками и спокойно уживается с кошкой.