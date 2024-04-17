Ничего он не воняет: житель Ростова вынужден скрывать живущего в квартире поросенка

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как рассказал сам Павел, он давно мечтал о «ленивой собаке» и год назад приобрел Хрюгера, что возмутило его соседей. Они грозились подать в суд.
По его словам, неприятный запах был только поначалу, пока минипиг привыкал к лотку, но теперь всё в порядке. Владелец также недоумевает, почему его питомца считают опасным кабаном — Хрюгер, по его словам, послушный, часто играет с дворовыми собаками и спокойно уживается с кошкой.
Комментаторы в соцсетях неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одни посоветовали Павлу перебраться жить в деревню, где его питомец будет чувствовать себя как дома. Другие, напротив, поддержали парня.
«Молодец, живи и люби своего питомца!»
Похоже, противостояние между владельцем минипига и возмущенными соседями в ЖК еще далеко от завершения. Неизвестно, чем в итоге закончится эта необычная история.