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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

Рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области

Рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области

17 апреля 2024, 07:45
Фото: vk.com/rybalka_v_rostove
Рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области

Внушительных размеров рыбу выловил житель Ростовской области на креветку

Житель Ростовской области выловил рыбу весом более пяти килограммов, сообщил он в соцсетях.

Рыбак рассказал, что с братом отправился к родителям в Кашарский район, и в свободное время они решили порыбачить. Времени для экспериментов у них было достаточно, поэтому они пробовали различную приманку.

На прикормку со вкусом креветки удалось выловить рыбу весом более пяти килограммов.

«Поклевка была в берег, по ощущениям думал, что на крючке карась, сопротивления практически не было», — рассказал рыбак. Он добавил, что вытащить рыбу на берег удалось без труда.

Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки
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Также мужчина рассказал, что в этот день поймал несколько карасей, в том числе на червя и кукурузный жмых с чесноком.Также мужчина рассказал, что в этот день поймал несколько карасей, в том числе на червя и кукурузный жмых с чесноком.
Также мужчина рассказал, что в этот день поймал несколько карасей, в том числе на червя и кукурузный жмых с чесноком.
Фото: vk.com/rybalka_v_rostove

Также мужчина рассказал, что в этот день поймал несколько карасей, в том числе на червя и кукурузный жмых с чесноком.

«Я столько всего даже когда готовлюсь на рыбалку не беру», — написали пользователи в комментариях. Другие поздравили местного жителя с уловом.

До этого ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Поклевка
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