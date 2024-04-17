Рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Рыбак рассказал, что с братом отправился к родителям в Кашарский район, и в свободное время они решили порыбачить. Времени для экспериментов у них было достаточно, поэтому они пробовали различную приманку.
На прикормку со вкусом креветки удалось выловить рыбу весом более пяти килограммов.
«Поклевка была в берег, по ощущениям думал, что на крючке карась, сопротивления практически не было», — рассказал рыбак. Он добавил, что вытащить рыбу на берег удалось без труда.
Также мужчина рассказал, что в этот день поймал несколько карасей, в том числе на червя и кукурузный жмых с чесноком.
«Я столько всего даже когда готовлюсь на рыбалку не беру», — написали пользователи в комментариях. Другие поздравили местного жителя с уловом.
До этого ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки.