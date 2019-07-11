Дочь экс-мэра открыла в Ростове моду на преднамеренное банкротство

«Когда у человека нет возможности рассчитаться, законодатель прописал право для него объявить себя банкротом. Но преднамеренное банкротство - это фактически искусственное доведение состояния активов и пассивов до отрицательного результата. Соответственно, преднамеренное банкротство - это уже статья Уголовного кодекса. В дальнейшем банкротов станет только больше. Мы прекрасно видим, сколько человек у нас не в состоянии справляться с финансовой нагрузкой, которую они не рассчитали. А бывает такое, что закрываются целые отрасли, люди теряют рабочие места, закрываются заводы - это результат такой политики, бизнесу тяжело, гражданам тяжело. Возникает всплеск банкротств. Когда мы говорим о преднамеренном банкротстве - человек осознанно совершал заведомо невыгодные сделки. Стоит имущество 100 рублей, он продает за 20 рублей. Когда сделка происходит в разы дешевле - это говорит о преднамеренном банкротстве», - говорит Хуруджи.