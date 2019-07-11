Дочь экс-мэра открыла в Ростове моду на преднамеренное банкротство

Почему банкротство стало модным и какое наказание ждет нарушителей за это преступление, выясняла RostovGazeta.
Рецидивистка - дочь мэра
В отношении дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева возбуждено новое уголовное дело, на этот раз по статье «Преднамеренное банкротство». Ольге Чернышевой грозит до пяти лет лишения свободы, но все может кончиться исправительными работами, как и после первой ее судимости.
Шесть лет назад Чернышевой вынесли обвинение по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», не кому-нибудь, а собственному родственнику. Тогда Ольга отделалась условным сроком на два года, кроме того, она должна была выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и 22,6 млн рублей компенсации потерпевшим.
Суть дела - собственник земельных участков в Аксайском районе передал дочери бывшего мэра право на землю. Чернышева продала эти участки за 260 миллионов рублей, а участникам сделки решила не платить по счетам. Так, на имущество Ольги наложили арест с целью обеспечения выплат потерпевшим. В результате были арестованы земли, квартира, особняк, BMW X5 и все ее счета.
Но после этого Чернышева решила обанкротиться, все ее имущество было реализовано. Следствие считает, что в действиях дочери чиновника прослеживается недобросовестность. Все дело в том, полагают правоохранители, что Чернышева специально инициировала банкротство, чтобы вывести активы.
Все кредиторы являются родственниками Ольги, либо ее друзьями. В материалах дела о банкротстве говорится о том, что мать Ольги приобрела ее дорогой внедорожник.
В июне Арбитражный суд Ростовской области завершил процедуру конкурсного производства в отношении Чернышевой. Требования кредиторов составили 193 миллиона рублей, однако из-за недостатка имущества бизнесвумен эти требования были удовлетворены частично. Погашено 15 миллионов рублей, еще 40 миллионов было удовлетворено на стадии наблюдения.
В итоге, суд освободил Ольгу от оставшихся обязательств перед кредиторами, но сделал исключение на 50 миллионов рублей, которые Чернышевой предстоит вернуть потерпевшим по уголовному делу. Ее признали виновной в причинении ущерба путем обмана. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чернышева смогла уберечь от продажи свой дом площадью около 600 квадратных метров и земельный участок под ним, оцененные суммарно в 34 миллиона рублей. Эта недвижимость находилась в залоге у банка «Центр-инвест», однако ее удалось вывести из-под залога и не допустить включения в конкурсную массу.
В течение нескольких лет Чернышеву пытались привлечь к ответственности, однако делу дали ход только в прошлом году. В рамках уголовного дела назначена финансовая экспертиза, в ходе которой будет установлена связь банкрота со своими кредиторами, а также проведена проверка долговых обязательств. Следствие по делу продолжается.
300 млн и банкрот Черемисов
После того, как в отношении Чернышовой возбудили уголовное дело по преднамеренному банкротству, в Ростовской области появился еще один мнимый банкрот. На этот раз в предумышленном банкротстве подозревается бывший генеральный директор батайского резервуарного завода «Резметкон» Александр Чемерисов. Также, как полагает СУ СКР по региону, бизнесмен не уплатил в налоговую 29 миллионов рублей.
Следователи считают, что с 2012 по 2016 годы обвиняемый заключил несколько договоров поставки продукции «Резметкона» без оплаты. Так у компании появилась невозвратная дебиторская задолженность и ухудшилось финансовое состояние. После чего компания не смогла вернуть кредиторам более 300 миллионов рублей. Также Чемерисов и его заместитель включали ложные сведения в налоговые декларации и уклонились от выплат налогов.
Компания Черемисова с 1992 года занималась производством металлических окон и дверей, а также резервуаров, баков, воздухосборников и цистерн. Завод признали банкротом в 2016 году.
Неизвестно, сколько лет будет тянуться следствие и дождётся ли обвиняемый реального наказания по уголовному делу.
«Эскорт» тоже банкрот
Бывшего владельца обанкротившегося завода «Эскорт» из Новочеркасска Ростовской области Владимира Базияна следователи тоже считают нарушителем закона. В июне текущего года на торги были выставлены имущество должника, торги состоятся в августе. Самый дорогой лот в распродаже имущества бизнесмена стоит 180 миллионов рублей - это 45% уставной доли в ООО «Эскорт». За 106,5 миллиона рублей на аукцион выставлены акции АО «Фирма «Актис». Отдельным лотом на торгах представлен автомобиль Mercedes-Benz 2006 года выпуска, принадлежавший Базияну, стоимостью 642 тысячи рублей.
Владелец стеклотарного завода «Актис» и завода по производству нефтехимического оборудования «Эскорт» в Новочеркасске Владимир Базиян был признан банкротом еще в 2017 году. Всего он задолжал кредиторам 7,7 миллиардов рублей. Долг образовался из-за того, что 2010–2016 годах он лично поручался по кредитам своих предприятий. По ходу процедуры наблюдения, введенной на АО «Фирма «Актис», он настаивал на реструктуризации задолженности. В отношении Базияна было возбуждено уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве. Есть информация о том, что сейчас предприниматель находится в бегстве и он объявлен в федеральный розыск.
Полный банкрот
Семья миллионеров из Ростова-на-Дону Вадим и Елена Варшавские заподозрены в преднамеренном банкротстве «Русского национального банка». Следствие считает, что под видом выдачи кредитов организациям и частным лицам, в "Русском национальном банке" осуществлялись хищения.
Возбуждено дело по статьям "Мошенничество", "Преднамеренное банкротство" и "Злоупотребление полномочиями". Речь идет о похищенной сумме в 1,49 миллиарда рублей. Кредиторы потребовали вернуть деньги.
На начало текущего года остаток денежных средств в кассе банка и на счете банка в Агентстве составил 831 201 тысяча рублей.
Но это не все мошенничества миллионера Варшавского. В марте прошлого года бизнесмена и экс-депутата Госдумы задержали в Москве за хищение из банка «Петрокоммерц» суммы в размере 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что Варшавский взял кредит для своего «Златоустовского металлургического завода» (ЗМЗ), но не стал возвращать деньги, присвоив крупную сумму. Также Варшавскому вменяется уклонение от налогов на сумму более 497 миллионов рублей.
Еще одно предприятие Варшавского — «Ростовский электрометаллургический завод» сейчас проходит банкротство по иску ООО «Ломпром Шахты». В отношении РЭМЗ было подано два десятка исков на общую сумму, превышающую 205 миллионов рублей, а в 2017 году таких исков насчитывалось 195, требования истцов составили 796 миллионов рублей.
Сейчас Варшавский под арестом и ждет суда. Когда он сможет вернуть похищенные миллиарды и вернет ли - сомневаются многие.
Тысяча банкротов
Всего в Ростовской области объявлены банкротами или начали процедура по банкротству в отношении тысячи физических лиц. Сведения об этом находятся на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.
Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза считает, что государство путем банкротства дает отсрочку по выплате долгов тем бизнесменам, кто действительно находится в тяжелом положении, однако не все добросовестно используют этот шанс.
«Предприниматели, задумавшие преднамеренно обанкротить свой бизнес, «напихивают» свое предприятие «раздутыми» долгами. После этого, через аффилированные компании, которым якобы больше всего и задолжал будущий банкрот, назначаются конкурсные управляющие. Далее происходит попытка «оздоровления» предприятия. Если эта попытка провалилась, происходит продажа имущества. Через аффектированные компании собственники пытаются управлять этим процессом и в итоге получают обратно под каким-то «соусом» свое же имущество. Поэтому государство за это преследует», - отметил Дереза.
Депутат Заксобрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев говорит о том, что если в ближайшее время недобросовестные бизнесмены будут чаще нарушать закон о «преднамеренном банкротстве», стоит задуматься об ужесточении наказания за совершение этого преступления.
«Однако изменение наказания по той или иной статье Уголовного кодекса - это прерогатива федеральных властей. Мы можем, только пересмотрев какие-то факты, выступить с инициативой - стоит или не стоит ужесточать наказание по определенным статьям УК РФ. Я помню громкие скандалы с Чернышовой и ее земельными участками, дело в отношении нее вновь всплыло с «преднамеренным банкротством». Скорее всего, Чернышова вновь сможет избежать наказания. Все зависит от прокуратуры, органов следствия, возможно, что суд примет справедливое наказание для нее», - говорит Федяев.
Глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что процедура банкротства существует во всем мире.
«Когда у человека нет возможности рассчитаться, законодатель прописал право для него объявить себя банкротом. Но преднамеренное банкротство - это фактически искусственное доведение состояния активов и пассивов до отрицательного результата. Соответственно, преднамеренное банкротство - это уже статья Уголовного кодекса. В дальнейшем банкротов станет только больше. Мы прекрасно видим, сколько человек у нас не в состоянии справляться с финансовой нагрузкой, которую они не рассчитали. А бывает такое, что закрываются целые отрасли, люди теряют рабочие места, закрываются заводы - это результат такой политики, бизнесу тяжело, гражданам тяжело. Возникает всплеск банкротств. Когда мы говорим о преднамеренном банкротстве - человек осознанно совершал заведомо невыгодные сделки. Стоит имущество 100 рублей, он продает за 20 рублей. Когда сделка происходит в разы дешевле - это говорит о преднамеренном банкротстве», - говорит Хуруджи.
Спикер добавил, лицо, которое объявлено банкротом, на длительное время попадает в черный список в банках, желающих с таким человеком работать становится гораздо меньше. Без финансовых ресурсов человек становится наемным работником или берет кредиты на более невыгодных условиях, с более высокими процентными ставками.
Наказание
Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» - совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб. Наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.