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В Шахтах осудили проводника, из-за которого поезд переехал женщину

11 июля 2019, 11:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах суд вынес приговор в отношении проводника поезда, по вине которого сильно пострадала пассажирка, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в июне 2018 года, когда со станции Шахтная начал двигаться поезд Адлер — Казань. Проводник решил посадить в поезд пассажирку, хотя по правилам делать это, когда состав двигается, запрещено.

Злоумышленник открыл откидную подножку и начал помогать женщине. Она упала на насыпь и рельсы, в результате чего состав ее переехал.

Пассажирка выжила, но получила тяжкий вред здоровью. По факту этой ситуации было возбуждено уголовное дело.

Шахтинский городской суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно.

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