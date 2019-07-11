В Шахтах осудили проводника, из-за которого поезд переехал женщину

Происшествие случилось в июне 2018 года, когда со станции Шахтная начал двигаться поезд Адлер — Казань. Проводник решил посадить в поезд пассажирку, хотя по правилам делать это, когда состав двигается, запрещено.
Злоумышленник открыл откидную подножку и начал помогать женщине. Она упала на насыпь и рельсы, в результате чего состав ее переехал.
Пассажирка выжила, но получила тяжкий вред здоровью. По факту этой ситуации было возбуждено уголовное дело.
Шахтинский городской суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно.