Анастасию Шевченко допустили к выборам в гордуму Ростова

«Анастасия Шевченко — выдвинутый кандидат в депутаты Ростовской городской думы. В Москве завершился сбор подписей и сейчас идет проверка, а согласно ростовскому законодательству, никто не должен торопиться. Выдвинуться можно было только с 6 июля, и собирать подписи будет до 28 июля. Потом уже примут решение о регистрации. До 8 сентября будем защищать голоса», — сообщила Кулакова.