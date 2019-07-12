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Анастасию Шевченко допустили к выборам в гордуму Ростова

12 июля 2019, 12:42
Фото: facebook.com/komandaor
Находящуюся под домашним арестом Анастасию Шевченко зарегистрировали в качестве кандидата в Ростовскую городскую думу, рассказала представитель штаба Шевченко Дарья Кулакова.

Напомним, что в начале мая текущего года стало известно, что находящаяся под домашним арестом активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко приняла решение о выдвижении своей кандидатуры -в городскую думу Ростова. Однако в июне избирательная комиссия Октябрьского района отклонила документы активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко на выдвижение в гордуму.

«Анастасия Шевченко — выдвинутый кандидат в депутаты Ростовской городской думы. В Москве завершился сбор подписей и сейчас идет проверка, а согласно ростовскому законодательству, никто не должен торопиться. Выдвинуться можно было только с 6 июля, и собирать подписи будет до 28 июля. Потом уже примут решение о регистрации. До 8 сентября будем защищать голоса», — сообщила Кулакова.

Напомним, Шевченко уже несколько месяцев находится под домашним арестом за участие в дебатах и организацию семинара. За это время ее старшая дочь попала в реанимацию и умерла от осложнения заболевания. А 25 июня Ростовский областной суд сократил домашний арест в отношении активистки Анастасии Шевченко на два месяца.

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