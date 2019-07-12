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Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

12 июля 2019, 07:19
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от должности своего заместителя Михаила Тихонова, сообщает правительство региона.

Указ был подписан Голубевым в четверг. Тихонов ушел по собственному желанию, о причинах его решения не сообщается.

Добавим, что Тихонов пришел на свой пост в ноябре минувшего года. Он занимался вопросами промышленности, энергетики и транспорта.

Это не первые кадровые перестановки в правительстве региона за последнее время. Так, замглавы области стал уроженец Москвы Алекей Изотов, который будет курировать вопросы экономразвития, инвестиционной и инновационной деятельности.

До этого руководителем аппарата Общественной палаты Ростовской области стал Михаил Стремедловский.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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