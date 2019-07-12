Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Указ был подписан Голубевым в четверг. Тихонов ушел по собственному желанию, о причинах его решения не сообщается.
Добавим, что Тихонов пришел на свой пост в ноябре минувшего года. Он занимался вопросами промышленности, энергетики и транспорта.
Это не первые кадровые перестановки в правительстве региона за последнее время. Так, замглавы области стал уроженец Москвы Алекей Изотов, который будет курировать вопросы экономразвития, инвестиционной и инновационной деятельности.
До этого руководителем аппарата Общественной палаты Ростовской области стал Михаил Стремедловский.