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В Новочеркасске уволился начальник отдела инвестиционных проектов

10 июня 2019, 13:19
Фото: novochgrad.ru
Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма администрации Новочеркасска Дмитрий Денисенко покидает пост по собственному желанию, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы мэрии.

Денисенко, проработав около двух лет в должности начальника отдела в городской администрации Новочеркасска, уволился 7 июня по собственному желанию.

«Там нет никаких „подводных камней“. Человек уволился по собственному желанию, перевелся на другую работу», — отметили в городской администрации.

Ранее Денисенко занимал должность директора Управления торговли и бытового обслуживания администрации Новочеркасска.

Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что арестованный по подозрению в превышении полномочий его заместитель Сергей Сидаш не был уволен. Заместителя главы региона арестовали по делу экс-главы Минстроя Николая Безуглова, который подозревается в хищениях при строительстве стадиона «Ростов-Арена».

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