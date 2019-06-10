В Новочеркасске уволился начальник отдела инвестиционных проектов

Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что арестованный по подозрению в превышении полномочий его заместитель Сергей Сидаш не был уволен. Заместителя главы региона арестовали по делу экс-главы Минстроя Николая Безуглова, который подозревается в хищениях при строительстве стадиона «Ростов-Арена».