Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Губернатор подписал указ, согласно которому Молодченко уйдет со своего поста с понедельника. Он решил уволиться по собственному желанию.
Молодченко работал в должности заместителя с 2015 года. Он занимался вопросами экономического развития региона, развития инвестиционной и инновационной деятельности.
Добавим, что с 2010 по 2015 года Молодченко возглавлял Минимущество области.
Ранее арестовали замглавы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша по делу о хищениях во время строительства «Ростов-Арены».