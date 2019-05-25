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Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

25 мая 2019, 18:01
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.

Губернатор подписал указ, согласно которому Молодченко уйдет со своего поста с понедельника. Он решил уволиться по собственному желанию.

Молодченко работал в должности заместителя с 2015 года. Он занимался вопросами экономического развития региона, развития инвестиционной и инновационной деятельности.

Добавим, что с 2010 по 2015 года Молодченко возглавлял Минимущество области.

Ранее арестовали замглавы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша по делу о хищениях во время строительства «Ростов-Арены».

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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