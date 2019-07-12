Появилось видео разбойного ограбления бизнесмена на 9 млн руб в Таганроге

Известно, что бизнесмен занимался продажей мяса, в тот день он должен был отправить в Москву девять миллионов рублей, деньги ему передали за места на рынке другие продавцы. Скорее всего, нападавшим было известно о том, что у мужчины с собой имеется крупная сумма денег.