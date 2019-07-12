Появилось видео разбойного ограбления бизнесмена на 9 млн руб в Таганроге

На мужчину напали днем трое неизвестных на улице Большой Бульварной. На камеру видеонаблюдения попало само происшествие.
Известно, что бизнесмен занимался продажей мяса, в тот день он должен был отправить в Москву девять миллионов рублей, деньги ему передали за места на рынке другие продавцы. Скорее всего, нападавшим было известно о том, что у мужчины с собой имеется крупная сумма денег.
Разбойники ранили бизнесмена несколько раз ножом, забрали сумку и скрылись. Преступникам попытались помешать прохожие, однако злоумышленники воспользовались перцовым баллончиком и дали отпор.
Полгода назад у пострадавшего произошло ограбление в квартире, тогда разбойники похитили у него 12 миллионов рублей. «Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемых», — отметили в ведомстве.