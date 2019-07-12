rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Появилось видео разбойного ограбления бизнесмена на 9 млн руб в Таганроге

12 июля 2019, 09:09
Фото: Прокуратура Таганрога
В Таганроге Ростовской области на бизнесмена напали с ножом и отобрали сумку с девятью миллионами рублей во вторник, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы городской прокуратуры.

На мужчину напали днем трое неизвестных на улице Большой Бульварной. На камеру видеонаблюдения попало само происшествие.

Известно, что бизнесмен занимался продажей мяса, в тот день он должен был отправить в Москву девять миллионов рублей, деньги ему передали за места на рынке другие продавцы. Скорее всего, нападавшим было известно о том, что у мужчины с собой имеется крупная сумма денег.

Разбойники ранили бизнесмена несколько раз ножом, забрали сумку и скрылись. Преступникам попытались помешать прохожие, однако злоумышленники воспользовались перцовым баллончиком и дали отпор.

Полгода назад у пострадавшего произошло ограбление в квартире, тогда разбойники похитили у него 12 миллионов рублей. «Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Ранее Бонни и Клайда из Шахт задержали за ограбления и вымогательства.

Материалы по теме
Два банка за один день ограблены в Ростове
#Новости#Эксклюзив#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58