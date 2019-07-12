Пять человек заболели ботулизмом в Ростовской области

Случаи заболевания выявили в Ростове, Азове, Зернограде и Неклиновском районе. Известно, что пострадавшие ели вяленую рыбу и консервы помидоров с кабачками. «Всех заболевших доставили в больницы с тошнотой, нарушением зрения, двоением в глазах и слабостью», — сказано в сообщении.