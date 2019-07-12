Пять человек заболели ботулизмом в Ростовской области

Случаи заболевания выявили в Ростове, Азове, Зернограде и Неклиновском районе. Известно, что пострадавшие ели вяленую рыбу и консервы помидоров с кабачками. «Всех заболевших доставили в больницы с тошнотой, нарушением зрения, двоением в глазах и слабостью», — сказано в сообщении.
Чтобы избежать заболевания, местных жителей попросили перед началом консервирования тщательно мыть овощи и фрукты, проверять консервы перед употреблением. Также не стоит покупать подобную продукцию в местах незаконной торговли.
При выявлении симптомов нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к врачам.
Добавим, что в Ростовской области с начала года из-за укусов клещей выявили 37 случаев крымской геморрагической лихорадки.