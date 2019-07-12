rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять человек заболели ботулизмом в Ростовской области

12 июля 2019, 13:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области с начала года выявили пять случаев заболевания ботулизмом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи заболевания выявили в Ростове, Азове, Зернограде и Неклиновском районе. Известно, что пострадавшие ели вяленую рыбу и консервы помидоров с кабачками. «Всех заболевших доставили в больницы с тошнотой, нарушением зрения, двоением в глазах и слабостью», — сказано в сообщении.

Чтобы избежать заболевания, местных жителей попросили перед началом консервирования тщательно мыть овощи и фрукты, проверять консервы перед употреблением. Также не стоит покупать подобную продукцию в местах незаконной торговли.

При выявлении симптомов нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к врачам.

Добавим, что в Ростовской области с начала года из-за укусов клещей выявили 37 случаев крымской геморрагической лихорадки.

Материалы по теме
В Ростовской области около 9 тыс человек заболели ОРВИ за неделюВ Ростовской области энтеровирусной инфекцией с начала 2019 года заболели 20 человекПочти 40 жителей Ростовской области заболели крымской геморрагической лихорадкой
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58