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ТОП-5 самых громких перестановок во власти в Ростовской области с начала лета

12 июля 2019, 10:59
Фото: freepik / freepik.com
В Ростовской области с начала лета произошли различные кадровые перестановки во власти, в том числе в правительстве, о самых громких из них в обзоре RostovGazeta.

Губернатор без заместителя

В четверг глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому освободил от должности своего заместителя Михаила Тихонова. Он покинул свой пост по личной инициативе, но, как именно чиновник пришел к такому решению, остается загадкой.

Михаил Тихонов
Фото: donland.ru

Тихонов проработал на своем посту с конца 2018 года, он занимался вопросами промышленности, энергетики и транспорта.

Из полиции в политику

В июле бывший сотрудник полиции Юрий Любченко стал главой администрации Миллерово. Все детство он провел именно в этом городе.

Юриий Любченко
Фото: millerovo.name

Любченко получил два высших образования по специальностям «юрист» и «менеджер». В течение 19 лет он проработал в органах внутренних дел.

Новый экономист в Ростове

В конце июня на должность директора департамента экономики города назначили Полину Коростиеву, которая с 2017 года находилась в должности заместителя. Она родилась в донской столице и окончила вузы по специальностям «юриспруденция» и «менеджмент».

Полина Коростиева
Фото: rostov-gorod.ru

С 2000 по 2010 года чиновник занимала посты в министерстве экономики.

Должность в аппарате Общественной палаты

В июле руководителем аппарата Общественной палаты Ростовской области назначили Михаила Стремедловского, который является коренным ростовчанином. Эта структура была сформирована в минувшем году и предполагает пять сотрудников. Они занимаются организационным, правовым, аналитическим, информационным, документационным обеспечением работы Общественной палаты.

Михаил Стремедловский
Фото: donland.ru

Сам Стремедловский окончил юридический и исторический факультеты вузов, на государственной службе он находится более 11 лет. До нового назначения он занимал посты в Заксобрании региона.

Уроженец Москвы у власти в Ростовской области

Василий Голубев назначил своим заместителем Алексея Изотова, который является уроженцем Москвы. Указ о назначении уже был подписан, Изотов будет курировать вопросы экономразвития, инвестиционной и инновационной деятельности.

Алексей Изотов
Фото: donland.ru

Человека на этом посту не было с 27 марта, когда ушел Юрий Молодченко. Что касается нового заместителя, то он закончил МГИМО и занимался дипломатической деятельностью.

Кроме того, Изотов был руководителем фонда регионального развития.

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