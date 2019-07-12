ТОП-5 самых громких перестановок во власти в Ростовской области с начала лета

В Ростовской области с начала лета произошли различные кадровые перестановки во власти, в том числе в правительстве, о самых громких из них в обзоре RostovGazeta.

Губернатор без заместителя В четверг глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому освободил от должности своего заместителя Михаила Тихонова. Он покинул свой пост по личной инициативе, но, как именно чиновник пришел к такому решению, остается загадкой. Михаил Тихонов Фото: donland.ru Тихонов проработал на своем посту с конца 2018 года, он занимался вопросами промышленности, энергетики и транспорта. Из полиции в политику В июле бывший сотрудник полиции Юрий Любченко стал главой администрации Миллерово. Все детство он провел именно в этом городе. Юриий Любченко Фото: millerovo.name Любченко получил два высших образования по специальностям «юрист» и «менеджер». В течение 19 лет он проработал в органах внутренних дел. Новый экономист в Ростове В конце июня на должность директора департамента экономики города назначили Полину Коростиеву, которая с 2017 года находилась в должности заместителя. Она родилась в донской столице и окончила вузы по специальностям «юриспруденция» и «менеджмент». Полина Коростиева Фото: rostov-gorod.ru С 2000 по 2010 года чиновник занимала посты в министерстве экономики. Должность в аппарате Общественной палаты В июле руководителем аппарата Общественной палаты Ростовской области назначили Михаила Стремедловского, который является коренным ростовчанином. Эта структура была сформирована в минувшем году и предполагает пять сотрудников. Они занимаются организационным, правовым, аналитическим, информационным, документационным обеспечением работы Общественной палаты. Михаил Стремедловский Фото: donland.ru Сам Стремедловский окончил юридический и исторический факультеты вузов, на государственной службе он находится более 11 лет. До нового назначения он занимал посты в Заксобрании региона. Уроженец Москвы у власти в Ростовской области Василий Голубев назначил своим заместителем Алексея Изотова, который является уроженцем Москвы. Указ о назначении уже был подписан, Изотов будет курировать вопросы экономразвития, инвестиционной и инновационной деятельности. Алексей Изотов Фото: donland.ru Человека на этом посту не было с 27 марта, когда ушел Юрий Молодченко. Что касается нового заместителя, то он закончил МГИМО и занимался дипломатической деятельностью. Кроме того, Изотов был руководителем фонда регионального развития. Материалы по теме Нового заместителя Южного транспортного прокурора назначили в Ростове Назначена новый директор департамента экономики Ростова Антон Бутенко назначен региональным управляющим филиала Альфа-Банка в Ростове-на-Дону